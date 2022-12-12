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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Песков отметил, что эксперты постоянно анализируют оборонную доктрину с учетом ситуации

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Оборонная доктрина России постоянно анализируется экспертами с учетом ситуации в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник Пескова попросили прокомментировать недавние высказывания президента РФ касательно принципов превентивного ядерного удара, используемых в США. В частности, Пескова спросили, означает ли заявление Владимира Путина о том, что РФ может взять на вооружение некоторые американские наработки в этой сфере то, что российская ядерная доктрина может быть скорректирована.

"Нет, речь не идет о каких-то таких быстрых действиях в этом плане. Речь идет о том, что идет постоянно мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок и на экспертном уровне это постоянно анализируется. В том числе с учетом того, как развивается общая ситуация", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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