Пожар в цехе "Нижнекамскнефтехима" потушили

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Нижнекамске потушили пожар в цехе по выделению каучуков "Нижнекамскнефтехима, сообщили в управлении МЧС по Татарстану.

Открытое горение было ликвидировано в 17:50 по московскому времени. Пожар начался в 14:30 по Москве, огонь тушили сотрудники МЧС и пожарной службы предприятия.

По данным МЧС и пресс-службы НКНХ, никто не пострадал, предприятие продолжило штатную работу, угрозы здоровью сотрудников и жителей Нижнекамска не было. Точную площадь пожара в МЧС не могли назвать из-за сильного задымления в цехе.

В компании ведется внутреннее расследование причин пожара.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".