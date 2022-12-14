Пожар повредил около половины цеха выделения каучука "Нижнекамскнефтехима"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - При пожаре, который случился 12 декабря в цехе выделения каучука ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ) воздействию огня подверглось около 2,5 тыс. кв. м цеховых помещений при общей площади здания в 5,76 тыс. кв. м, сообщила компания.

НКНХ проводит оценку нанесенного пожаром ущерба, готовится к демонтажу поврежденных конструкций и восстановительным работам.

Пожар в цехе начался днем 12 декабря, его тушили около четырех часов. В здании частично обрушилась кровля.

Цех после пожара не работает, но это не приведет к сбоям в поставках продукции потребителям, поскольку у компании имеются запасы каучука на складах, говорил главный инженер НКНХ Ирек Аглямов. По его словам, у компании также есть возможность организовать выпуск продукции на другом производстве.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".