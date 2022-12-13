Профучастникам и УК в 2023 году разрешат формировать резервы по заблокированным активам

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Банк России предоставит возможность дилерам, брокерам, форекс-дилерам, управляющим и управляющим компаниям (УК) постепенно в течение 2023 года формировать резервы по заблокированным активам (дисконтировать их стоимость) в целях расчета норматива достаточности капитала и расчета собственных средств.

При этом заблокированные активы должны быть исключены из расчета норматива краткосрочной ликвидности, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Банк России провел оценку влияния объемов заблокированных активов на требования к финансовой устойчивости. Полученные результаты показали отсутствие системного эффекта на участников рынка с точки зрения воздействия потенциальных потерь по этим активам на финансовую устойчивость организаций.

Чтобы сгладить негативное влияние от признания потерь в отношении полностью заблокированных активов и в условиях отмены регуляторных послаблений ЦБ принял решение в отношении профучастников и УК о возможности поэтапного в течение 2023 года формирования по заблокированным активам расчетного резерва на возможные потери в рамках норматива достаточности капитала и поэтапном их дисконтировании при расчете собственных средств.

При использовании такого подхода стоимость активов в бухгалтерском учете должна быть отражена в рублях по курсу, определяемому в порядке, установленном нормативным актом Банка России по бухгалтерскому учету заблокированных активов.

Компании смогут воспользоваться "рассрочкой", если ими в период с 1 января по 31 декабря 2023 года не принято решение о выплате дивидендов (распределении прибыли).

При расчете брокером норматива краткосрочной ликвидности заблокированные активы не подлежат включению в расчет.

Совет директоров Банка России в рамках специальных полномочий примет соответствующие решения до конца 2022 года., издаст информационные письма и нормативные акты и доведет всю информацию до участников рынка.