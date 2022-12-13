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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Хуснуллин сообщил о планах построить магистраль от Москвы до Казани через год

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Строительство новой автотрассы от Москвы до Казани планируется закончить к 20 декабря 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Строителям так понравилось работать, хотят до Арзамаса трассу пустить в следующем году уже 9 сентября - 400 км. А 20 декабря - закончить всю трассу до Казани", - сказал Хуснуллин во вторник на церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры, которую в режиме ВКС провел президент РФ Владимир Путин.

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Президент инициативу одобрил. "Так и сделаем", - согласился Путин.

Строящаяся скоростная магистраль М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, ввод которой в эксплуатацию запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ее протяженность составит 810 км. Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.

8 сентября 2022 года при участии Путина на первом пусковом комплексе нулевого этапа М-12 в Московской области было открыто движение по 22,5 км трассы от Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) до федеральной дороги А-108 (Московское большое кольцо).

Москва Казань Марат Хуснуллин
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