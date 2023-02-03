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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Хуснуллин отметил случаи отставания в строительстве трассы Москва-Казань

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На нескольких участках трассы М-12 Москва-Казань наблюдается отставание по срокам строительства, заявил после коллегии Минтранса Татарстана в Казани вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Хочу отметить, что в январе на двух-трех этапах (строительства трассы - ИФ) допущено отставание, которое подрядчики уже пообещали наверстать. Но ключевая задача не снимается - в этом году полностью трассу запустить", - сказал он и напомнил, что в сентябре 2023 года трасса должна "доехать" до Арзамаса, а в декабре - до Казани.

Одновременно с этим будет запущен Московский скоростной диаметр, "который выходит на Санкт-Петербург через всю Москву".

Ранее сообщалось, что запуск трассы М-12 от Москвы до Казани может быть назначен на 20 декабря 2023 года. Строящаяся скоростная магистраль "Москва - Нижний Новгород - Казань", ввод которой в эксплуатацию изначально был запланирован на 2024 год, станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Ее протяженность составит 810 км. Четырехполосная платная скоростная автодорога позволит разгрузить федеральную трассу М-7 "Волга", а также связать крупнейшие региональные центры и агломерации с сетью скоростных дорог европейской части России.

Марат Хуснуллин М-12 Москва Казань Татарстан
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