США заявили, что надеются на прогресс в обсуждении с РФ числа сотрудников в дипмиссиях

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - США надеются, что Москве и Вашингтону удастся достигнуть прогресса по вопросу о числе сотрудников в дипмиссиях, сообщили в среду в госдепе.

"Мы настаиваем на принципе взаимности: мы хотим иметь в Москве такое же число сотрудников, что у русских в США", - сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы продолжаем работать над этим вопросом. Мы надеемся достигнуть прогресса", - добавил он.

При этом позже один из журналистов в ходе брифинга попросил Прайса уточнить, включает ли он сотрудников российской дипмиссии при ООН, работающих в США, когда говорит о том, что США хотят довести число дипперсонала в России до такого же уровня, что "у русских есть в США". Прайс добавил, что не учитывает этих сотрудников.

Кроме того, представитель госдепа сообщил, что новый посол США в России Линн Трейси "вскоре будет в Москве".