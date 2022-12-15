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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Два человека пострадали при пожаре на промплощадке на технологической установке в Ангарске

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате пожара на промплощадке на технологической установке в Ангарске, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

"Минздрав области сообщает о 2 пострадавших. Их доставили в медсанчасть №36", - сообщил он.

По словам губернатора, происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет.

По информации губернатора, площадь возгорания на технологической установке промплощадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК) составляет около 2,5 тыс. кв. метров. Для тушения задействованы более 100 человек и 25 единиц техники.

Иркутская область Ангарск
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