Два человека пострадали при пожаре на промплощадке на технологической установке в Ангарске

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате пожара на промплощадке на технологической установке в Ангарске, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

"Минздрав области сообщает о 2 пострадавших. Их доставили в медсанчасть №36", - сообщил он.

По словам губернатора, происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет.

По информации губернатора, площадь возгорания на технологической установке промплощадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК) составляет около 2,5 тыс. кв. метров. Для тушения задействованы более 100 человек и 25 единиц техники.