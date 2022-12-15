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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Скопившийся газ мог привести к пожару на установке в Ангарске

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Скопившийся газ мог привести к пожару на установке Ангарской нефтехимической компании, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

"Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области могла стать загазованность систем технологической установки", - говорится в сообщении.

Ранее иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил о возгорании на технологической установке промплощадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК) на площади около 2,5 тыс. кв. метров. По его информации, два человека пострадали. На данный момент пожар локализован.

Иркутская область Ангарск
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