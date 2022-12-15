Оперативный штаб по ликвидации последствий пожара начал работать в Ангарском районе

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ангарская нефтехимическая компания (АНХК), где утром в четверг произошел пожар, создала оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП, сообщает пресс-служба компании.

"Возгорание на производственной площадке АНХК площадью 2500 кв. метров локализовано. К тушению огня привлечено более 100 человек и 25 единиц техники. По предварительным данным, 2 человека пострадало. На предприятии организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий случившегося", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после пожара на технологической установке промышленной площадки на АНХК.

АНХК - основной поставщик топлива для Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края. Мощность завода составляет 10,2 млн тонн нефти в год. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 260 наименований, в том числе автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, битумы, топливо для реактивных двигателей, бутиловые спирты, серную кислоту.

Ранее иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил о возгорании на технологической установке промплощадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК) на площади около 2,5 тыс. кв. метров. По его информации, два человека пострадали. На данный момент пожар локализован.