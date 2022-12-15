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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:41

В Донецке сообщили о массированном обстреле центра города

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Центр Донецка подвергся самому массированному удару украинских войск за последние восемь лет, на данный момент известно о пяти пострадавших, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Ровно в 7 часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года. По мирным жителям нашего города выпущено 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 "Град", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

По его словам, под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, бульвар Школьный, улица Набережная, район Крытого рынка.

В эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК) Кулемзин рассказал, что ракеты упали "на жилые кварталы, на торговые центры, на бизнес-центры, многоквартирные дома имеют множественные разрушения, на кафедральный собор, на детскую спортивную площадку".

"Пока известно о пяти пострадавших, (это) в том числе один ребёнок 2012 года (рождения). Горят легковые автомобили наших жителей", - сказал мэр Донецка.

По его словам, МЧС и другие службы занимаются ликвидацией последствий обстрела, чтобы "разыскать, возможно, под завалами еще пострадавших".

По данным мэра, пуски ракет идут "с территории, временно подконтрольной Украине".

Хроника 24 февраля – 15 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Донецк ДНР
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