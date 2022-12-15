Число пострадавших при массированном обстреле Донецка увеличилось до девяти человек

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - До девяти увеличилось число пострадавших в результате массированного артиллерийского удара по центру Донецка, среди пострадавших десятилетний ребенок, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В результате обстрела Вооруженными формированиями Украины Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять человек, включая ребенка 2012 г.р", - говорится в сообщении, распространенном в четверг штабом.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате утреннего обстрела Донецка с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".