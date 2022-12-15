Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:41

Число пострадавших при массированном обстреле Донецка увеличилось до девяти человек

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - До девяти увеличилось число пострадавших в результате массированного артиллерийского удара по центру Донецка, среди пострадавших десятилетний ребенок, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"В результате обстрела Вооруженными формированиями Украины Ворошиловского и Киевского районов Донецка получили ранения девять человек, включая ребенка 2012 г.р", - говорится в сообщении, распространенном в четверг штабом.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в результате утреннего обстрела Донецка с применением реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Хроника 24 февраля – 15 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Донецк ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" сообщил о повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22"

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что "омикрон" переломил ситуацию с распространением COVID-19

Хабаровчанин осужден на 12,5 лет за госизмену в пользу Украины

Главой единого Фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей Чирков

Выход в открытый космос отменен из-за сигнала системы диагностики с корабля "Союз МС-22"

Выход в открытый космос отменен из-за сигнала системы диагностики с корабля "Союз МС-22"

Минобороны РФ ставит на дежурство в центре России вторую за два дня МБР "Ярс"

Минобороны РФ ставит на дежурство в центре России вторую за два дня МБР "Ярс"

На нефтезаводе в Иркутской области произошел пожар на площади 2,5 тыс кв. м.

Минцифры выступило против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу

Минцифры выступило против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу

Что произошло за день: вторник, 13 декабря

Космонавты проведут работы в открытом космосе во время солнцестояния

Космонавты проведут работы в открытом космосе во время солнцестояния
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });