Минстрой призвал строителей не торопиться с вводом жилья до конца года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вводить жилье непременно до конца года для роста показателей не нужно, с таким призывом обратился к строителям глава Минстроя Ирек Файзуллин в пятницу.

"Мы сегодня уже идем к рекордному вводу жилья, причем по всем направлениям. И в какой-то части даже мы даем сигнал регионам: коллеги, не торопитесь, оставьте заначку на следующий год", - рассказал министр на заседании комиссии по вопросам ценообразования в строительстве и технологическому и ценовому аудиту Общественного совета Минстроя.

Он отметил, что раньше такой практики не было, строители всегда старались ввести жилье в пределах периода. Но в этом году задел оказался большим, как и в 2021 году.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о достижении рекордного показателя по вводу жилья в стране.

"Теперь можно официально сказать, что мы уже побили рекорд по вводу жилья! По данным Росстата за 11 месяцев введено 93,3 млн кв. м, что больше, чем за весь прошлый, рекордный, год", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Накануне Росстат сообщил, что за январь-ноябрь 2022 года объем жилищного строительства в РФ составил 93 млн 263,3 кв. м, увеличившись на 14,9% к аналогичному периоду 2021 года.

Как сообщалось, за 2021 год в России было построено 92,6 млн кв. м жилья, что на 12,7% больше показателя 2020 года.