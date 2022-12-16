Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа возобновила свою работу после приостановки из-за непогоды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю в пятницу.

"С 20:00 работа Керченской паромной переправы возобновлена в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в своем телеграм-канале, что движение паромов на Керченской переправе временно приостановлено по погодным условиям.

Как сообщалось, ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за Балканского циклона.