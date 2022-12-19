Работа Керченской переправы остановлена из-за непогоды

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Главное управление МЧС по Крыму в понедельник.

"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в понедельник с 13:00 до 18:00 для проведения ремонтных работ на левой стороне автомобильной части Крымского моста движение по нему приостановят.

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.