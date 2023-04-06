В Антарктиде зафиксированы рекордно низкие показатели морского льда

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Второй год подряд по итогам летнего сезона, который длится в Антарктиде с декабря по февраль, в Южном океане наблюдается минимальная ледовитость, в 2023 году зафиксирован рекорд самых низких данных по объемам морского льда в Антарктиде за последние 44 года.

Об этом сообщил Центр ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

"В конце февраля 2023 года площадь антарктического морского льда составила около 1,8 млн кв. км - это самый низкий показатель за период регулярных наблюдений за ледовой обстановкой в Антарктике, проводимых с 1979 года. Оставшийся после летнего таяния лед сохранялся в основном в морях Уэдделла и Амундсена, в остальных морях лёд оставался только вдоль побережья. Низкие показатели площади морского льда в конце летнего сезона были отмечены также в феврале 2022 года - 1,92 млн кв. км.", - говорится в пресс-релизе.

ЦЛГМИ по спутниковым данным круглогодично отслеживает количество льда в Южном океане и картирует ледовую обстановку во всех антарктических морях. Каждый год в течение декабря - февраля происходит летнее таяние морского льда вокруг Антарктиды, и обычно площадь льда сокращается до 3 млн кв. км. Но в этом году в Южном океане образовались огромные свободных ото льда области, отмечают специалисты центра.

Ученые называют несколько причин рекордно низкого показателя площади морского льда в Антарктиде в этом году.

"Главная из них - Антарктическое Циркумполярное течение (АЦТ) или, как его еще называют, течение Западных Ветров, окружающих Южный океан. Оно отделяет теплую субтропическую воду на севере от холодной воды на юге. По мере изменений климата господствующие западные ветра усиливаются, и несмотря на то, что они незначительно влияют на океанские течения, они усиливают круговые возвратные течения. А усиление возвратных ветвей АЦТ провоцируют заток теплых вод в дрейфующие льды", - поясняется в пресс-релизе.

Отдельно отмечается деградация ледяного массива в тихоокеанском секторе, где наблюдается подледниковый подогрев вдоль всего побережья подводными вулканами. "Вулканический пояс Антарктики прослеживается вдоль западного побережья материка и здесь располагается самая большая ледниково-вулканическая провинция в мире. В данном регионе истончена литосфера, и это позволяет магме подниматься близко к поверхности. При активизации целой вулканической провинции массовые извержения способствуют увеличению скорости таяния морских льдов в данном районе Антарктиды", - отмечают ученые.

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