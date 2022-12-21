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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Госдума расширила применение "золотой акции" государством

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы утвердили в третьем чтении закон о праве правительства вводить "золотую акцию" в имеющих стратегическое значение для обороны и безопасности страны компаниях, если в результате приватизации госпакет в них станет меньше блокирующего (25% плюс 1 акция).

Это позволит государству сохранить возможность влиять на принимаемые решения в компании.

Правительство внесло законопроект № 1213301-7 в парламент в июле 2021 года. Он предусматривает изменение закона о приватизации государственного и муниципального имущества. Первое чтение проект прошел в ноябре 2021 года.

"Золотая акция" позволяет государству контролировать решения, принимаемые на собрании акционеров общества, в том числе право накладывать вето при принятии решений о внесении изменений и дополнений в устав, о реорганизации и ликвидации общества, об изменении уставного капитала, о заключении сделок с заинтересованностью.

Сейчас решение о создании "золотой акции" может быть принято только при приватизации имущественных комплексов унитарных предприятий или при исключении акционерного общества из перечня стратегических АО.

Изменения позволят расширить основания для возможности принятия решения об использовании государством "золотой акции" в отношении АО с госучастием, а также осуществлять эффективный контроль за деятельностью компаний, говорится в пояснительной записке к документу. В ней же указано, что к таким АО, в частности, относятся АО "Международный аэропорт "Внуково", АО "Махачкалинский морской торговый порт", ПАО "Ростелеком", АО "Россельхозбанк", АО "Российские ипподромы", АО "Росспиртпром" и другие.

Госдума правительство Ростелеком Внуково Махачкалинский торговый порт Россельхозбанк Росспиртпром
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