Запланированный к приватизации "Росспиртпром" оценен в 10,6 млрд рублей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость запланированного к приватизации АО "Росспиртпром, крупнейшего в России производителя и поставщика этилового спирта, оценена в 10 610 млн рублей, сообщается в материалах Росимущества, размещенных на "Федресурсе".

Оценивалась стоимость 6 865 466 470 обыкновенных акций (100% уставного капитала АО). Все они принадлежат государству.

"Росспиртпром" по распоряжению правительства от 18 мая 2023 года включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы, сообщает сайт компании без уточнения срока.

Как сообщали в октябре "Известия", Минфин предложил приватизировать 100% АО "Росспиртпром" уже в 2023 году. Ведомство отмечало, что позиции компании на рынке ослабевают. Если 2022 году доля "Росспиртпрома" на рынке была 46,6%, с учетом экспорта - в 36,3%, то в первом квартале этого года она снизилась до соответственно 42,5% и 31,7%. К тому же ряд алкогольных компаний самостоятельно производят спирт, спрос на него падает из-за снижения производства крепкого алкоголя.

Как отмечалось в документах Минфина, на которые ссылалось издание, для "сохранения роли АО "Росспиртпром" как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам". Ведомство предложило приватизировать предприятие в 2023 году на аукционе.

Эксперты издания оценивали "Росспиртпром" в почти 30 млрд рублей.

Как сообщается в отчете по итогам оценки, спрос на этиловый спирт в первом полугодии со стороны производителей алкогольной продукции сократился на 11,3% из-за снижения производства водки и ликероводочных изделий на 8,9%, в том числе в связи с закрытием ряда экспортных направлений. По оценке "Росспиртпрома", приведенным в материалах, продажи спирта компанией по итогам 2023 года снизятся на 15,4%, до 16,5 млн декалитров (дал). Это также ниже целевого значения, которое утверждено директивами правительства РФ в размере 19,5 млн дал.

Согласно отчету, в 2024 году АО прогнозирует объем продаж этилового спирта в 16,5 млн дал, в 2025 году - в 17,5 млн дал, в 2026 году - в 18,5 млн дал. Между тем в директивах правительства эти показатели на 2024 и 2025 годы составляют 20 млн и 20,5 млн дал соответственно. Восстановление объемов до директивных на 2023 год 19,5 млн дал "в трехлетней перспективе не планируется в связи с отсутствием такого объема спроса на рынке", говорится в документе. Кроме того, в 2024 году АО не ожидает роста минимальной цены на спирт.

Выручка от реализации спирта в 2023 году прогнозируется в 10,588 млрд рублей, в 2024 году - в 10,743 млрд рублей, в 2025 году - в 11,859 млрд рублей, в 2026 году - в 13,042 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал в 2023 году предусмотрены в 950 млн рублей, в 2024-2026 годах - по 650 млн рублей.

"Интерфакс" направил запрос в Минфин. В пресс-службе "Росспиртпрома" от комментариев отказались.

АО "Росспиртпром" было создано 16 января 2009 года. В настоящее время ему принадлежит комплекс полного производственного цикла, состоящий из 8 спиртовых заводов мощностью 22,5 млн дал спирта (на конец 2022 года) и двух сервисных компаний. АО также оказывает услуги по вывозу, хранению и уничтожению изъятых из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования и транспорта, использовавшихся при их производстве.