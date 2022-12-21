Москалькова предложила вывести следователей из стороны обвинения

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Следователи должны быть выведены из стороны обвинения в классификации Уголовно-процессуального кодекса, считает уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она высказала это мнение на круглом столе в Совете Федерации.

"Конечно, было бы очень честным вывести следователя из стороны обвинения. Он обязан собирать в равной мере как обвинительные, так и оправдательные (доказательства - ИФ), а если он отнесен к стороне обвинения, он психологически уже нацелен на собирание в первую очередь обвинительных доказательств. Его задача, все-таки, сформировать и доказать это обвинение, кстати, заложенное на стадии возбуждения уголовного дела уже в первых процессуальных документах", - сказала она.

По словам омбудсмена, среди обращений к ней жалобы на обвинительный уклон следствия по количеству занимают одно из первых мест.

Также Москалькова выступила за запрет на отказ в приобщении к делу доказательств со стороны защиты.

"Вы абсолютно правильно сказали, что нужно запретить отказывать в ходатайстве о приобщении к уголовному делу доказательств со стороны защиты", - сказала она.