Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Авиастроителям РФ разрешили при форс-мажоре продлевать сроки исполнения НИОКР

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство разрешило изменять существенные условия "исследовательских" госконтрактов в области авиастроения при возникновении обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения. Такое постановление опубликовано на портале правовой информации.

Разрешение распространяется на госконтракты, заключенные до 1 января 2024 года и предусматривающие выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере авиастроения, но только при условии, что они заключены в рамках исполнения госпрограмм "Развитие авиационной промышленности" и "Научно-технологическое развитие РФ". Причем заказчиком таких работ должен быть Минпромторг.

Теперь по соглашению сторон возможно изменение сроков исполнения таких контрактов - их можно продлить на 24 месяца. Также возможно изменение цены таких госконтрактов, объемов и видов работ, предусмотренных этими контрактами.

В документе указан также порядок действий по изменению существенных условий таких госконтрактов.

Правительство Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рогозин ждет операцию после ранения

Рогозин ждет операцию после ранения

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

Что случилось этой ночью: четверг, 22 декабря

Военная операция на Украине

Помощник Рогозина заявил о его ранении в Донецке

Что произошло за день: среда, 21 декабря

Сенат США утвердил Линн Трейси в должности посла в России

Суд в Москве обратил в доход государства имущество экс-инспектора ГИБДД на 180 млн руб.

В Госсовет Татарстана внесен законопроект о переименовании президента республики

Росздравнадзор заявил, что препаратов ибупрофена для детей на рынке РФ достаточно

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов

"Яндекс.Еда" признана потерпевшей по делу об утечке данных клиентов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });