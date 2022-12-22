Авиастроителям РФ разрешили при форс-мажоре продлевать сроки исполнения НИОКР

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Правительство разрешило изменять существенные условия "исследовательских" госконтрактов в области авиастроения при возникновении обстоятельств, влекущих невозможность их исполнения. Такое постановление опубликовано на портале правовой информации.

Разрешение распространяется на госконтракты, заключенные до 1 января 2024 года и предусматривающие выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в сфере авиастроения, но только при условии, что они заключены в рамках исполнения госпрограмм "Развитие авиационной промышленности" и "Научно-технологическое развитие РФ". Причем заказчиком таких работ должен быть Минпромторг.

Теперь по соглашению сторон возможно изменение сроков исполнения таких контрактов - их можно продлить на 24 месяца. Также возможно изменение цены таких госконтрактов, объемов и видов работ, предусмотренных этими контрактами.

В документе указан также порядок действий по изменению существенных условий таких госконтрактов.