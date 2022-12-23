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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Трассу Симферополь - Ростов-на-Дону планируют построить через Запорожскую область

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Строительство четырехполосной трассы Симферополь - Ростов-на-Дону через Запорожскую область начнется в следующем году, ведется проектирование, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

"Через нас тоже будет идти автострада: Симферополь - Ростов. Будет делаться новый проект четырехполосной дороги, как "Таврида" (трасса Керчь - Севастополь - ИФ)... Готовится проектная документация", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

По его словам, это поможет снять нагрузку с Крымского моста, предполагаемая пропускная способность трассы составит более 30 тысяч автомобилей в сутки.

Работы должны начаться уже в январе. Первые участки будут построены в Крыму и Ростовской области, так как часть Запорожской области пока находится в зоне ракетных обстрелов, уточнил глава региона.

Сейчас через Запорожскую область открыт сухопутный маршрут в обход Крымского моста, перемещение грузовиков по которому пока запрещено.

Симферополь Ростов-на-Дону Запорожская область Евгений Балицкий
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