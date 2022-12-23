Очередь грузовиков на границе Калининградской области и Литвы сократилась втрое

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Обстановка на российско-литовской границе остается напряженной из-за очереди грузовиков, хотя их число уменьшилось в разы за последние семь дней, сообщила в пятницу "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"На утро 23 декабря ситуация в пункте пропуска Чернышевские на границе Калининградской области и Литвы остается сложной, хотя за последнюю неделю очередь грузовиков сократилась в три раза. Сегодня на выезд из региона стоят 110 машин, еще 25 грузовиков, что прошли российский контроль, находятся на нейтральной полосе. Эта численность далека до норматива", - сказала Иванова.

По ее данным, в течение прошедшей недели таможня Литвы постепенно разряжала напряженность, увеличивая число пропущенных грузовиков. Так, за минувший день она пропустила 212 транспортных средств, хотя ранее это количество не превышало 190. И в настоящее время тенденция к дальнейшему сокращению очереди прослеживается.

"Надеемся, что литовская таможня не изменит эту ситуацию на обратную. В предновогодние дни количество грузовиков, по всей видимости, увеличится, но это не станет причиной неритмичной работы соседей", - заключила Иванова.

С весны 2022 года на таможенном посту "Чернышевское" на российско-литовской границе периодически обостряется ситуация с пропуском грузовых автомашин как на выезд из Калининградской области, так и на въезд.

По мнению российской таможни, такая ситуация связана с неритмичностью в работе таможенных органов сопредельного государства.

В свою очередь таможня Литвы заявила, что ответственность за ситуацию лежит на сопредельном государстве.

В связи с санкционным режимом таможня Литвы ужесточила контроль за грузовыми перевозками автотранспортом. Большое число автомашин литовская таможня отправляет на комплекс рентгеновского контроля. В результате время прохождения границы заметно увеличивается

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост Королевы Луизы 1907 года постройки. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".