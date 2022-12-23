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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Очередь грузовиков на границе Калининградской области и Литвы сократилась втрое

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Обстановка на российско-литовской границе остается напряженной из-за очереди грузовиков, хотя их число уменьшилось в разы за последние семь дней, сообщила в пятницу "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"На утро 23 декабря ситуация в пункте пропуска Чернышевские на границе Калининградской области и Литвы остается сложной, хотя за последнюю неделю очередь грузовиков сократилась в три раза. Сегодня на выезд из региона стоят 110 машин, еще 25 грузовиков, что прошли российский контроль, находятся на нейтральной полосе. Эта численность далека до норматива", - сказала Иванова.

По ее данным, в течение прошедшей недели таможня Литвы постепенно разряжала напряженность, увеличивая число пропущенных грузовиков. Так, за минувший день она пропустила 212 транспортных средств, хотя ранее это количество не превышало 190. И в настоящее время тенденция к дальнейшему сокращению очереди прослеживается.

"Надеемся, что литовская таможня не изменит эту ситуацию на обратную. В предновогодние дни количество грузовиков, по всей видимости, увеличится, но это не станет причиной неритмичной работы соседей", - заключила Иванова.

С весны 2022 года на таможенном посту "Чернышевское" на российско-литовской границе периодически обостряется ситуация с пропуском грузовых автомашин как на выезд из Калининградской области, так и на въезд.

По мнению российской таможни, такая ситуация связана с неритмичностью в работе таможенных органов сопредельного государства.

В свою очередь таможня Литвы заявила, что ответственность за ситуацию лежит на сопредельном государстве.

В связи с санкционным режимом таможня Литвы ужесточила контроль за грузовыми перевозками автотранспортом. Большое число автомашин литовская таможня отправляет на комплекс рентгеновского контроля. В результате время прохождения границы заметно увеличивается

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост Королевы Луизы 1907 года постройки. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".

Калининградская область Литва
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