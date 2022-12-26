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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Очереди грузовиков на границе Калининградской области и Литвы ликвидированы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В норму вошла ситуация на российско-литовской границе, где ранее стояли большие очереди грузовиков, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"Утром в понедельник в пункте пропуска "Чернышевское" на границе Калининградской области и Литвы очередей из грузовых автомашин фактически не было. Ситуация вошла в норму. В очереди на въезд и на выезд ожидает по пять большегрузов, нейтральные полосы в обоих направлениях свободны", - сказала Иванова.

По ее словам, в минувшую пятницу, 23 декабря, утром в очереди на выезд из региона стояли 110 машин, еще 25 грузовиков, что прошли российский контроль, находились на нейтральной полосе. И в течении выходных дней тенденция сокращения данной очереди, наметившаяся на предыдущей неделе, сохранилась.

"Надеемся, что литовская таможня будет и в предновогодние дни работать ритмично, обеспечивая нормированный поток автотранспорта через пункт пропуска", - заключила Иванова.

Как сообщалось, с весны 2022 года на таможенном посту "Чернышевское" на российско-литовской границе периодически обостряется ситуация с пропуском грузовых автомашин как на выезд из Калининградской области, так и на въезд.

По мнению российской таможни, такая ситуация связана с неритмичностью в работе таможенных органов сопредельного государства.

В связи с санкционным режимом таможня Литвы ужесточила контроль за грузовыми перевозками автотранспортом. Большое число автомашин литовская таможня отправляет на комплекс рентгеновского контроля. В результате время прохождения границы заметно увеличивается.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".

Калининградская область Литва
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