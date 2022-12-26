Очереди грузовиков на границе Калининградской области и Литвы ликвидированы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В норму вошла ситуация на российско-литовской границе, где ранее стояли большие очереди грузовиков, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

"Утром в понедельник в пункте пропуска "Чернышевское" на границе Калининградской области и Литвы очередей из грузовых автомашин фактически не было. Ситуация вошла в норму. В очереди на въезд и на выезд ожидает по пять большегрузов, нейтральные полосы в обоих направлениях свободны", - сказала Иванова.

По ее словам, в минувшую пятницу, 23 декабря, утром в очереди на выезд из региона стояли 110 машин, еще 25 грузовиков, что прошли российский контроль, находились на нейтральной полосе. И в течении выходных дней тенденция сокращения данной очереди, наметившаяся на предыдущей неделе, сохранилась.

"Надеемся, что литовская таможня будет и в предновогодние дни работать ритмично, обеспечивая нормированный поток автотранспорта через пункт пропуска", - заключила Иванова.

Как сообщалось, с весны 2022 года на таможенном посту "Чернышевское" на российско-литовской границе периодически обостряется ситуация с пропуском грузовых автомашин как на выезд из Калининградской области, так и на въезд.

По мнению российской таможни, такая ситуация связана с неритмичностью в работе таможенных органов сопредельного государства.

В связи с санкционным режимом таможня Литвы ужесточила контроль за грузовыми перевозками автотранспортом. Большое число автомашин литовская таможня отправляет на комплекс рентгеновского контроля. В результате время прохождения границы заметно увеличивается.

В Калининградской области находятся четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы постройки 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. Поэтому основной поток грузового транспорта приходится на пункт пропуска "Чернышевское".