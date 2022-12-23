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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Горит склад на территории института лёгких сплавов на западе Москвы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Огонь охватил складское помещение на территории Всероссийского института лёгких сплавов (ВИЛС) в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в пятницу.

"На улице Горбунова, дом 2, по предварительной информации, происходит возгорание на складе на площади около 400 кв. метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сказали в пресс-службе.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в СМИ появилась информация о возгорании на территории ВИЛС на площади 600 кв. м. Утверждалось, что горят газовые баллоны в ангаре, а также пожару присвоен второй ранг сложности.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили "Интерфаксу", что данная информация не соответствует действительности.

"Информация неверная", - добавили в пресс-службе.

ОАО "Всероссийский институт лёгких сплавов" - российское предприятие по разработке новых технологий и производству изделий из специальных сплавов.

ВИЛС МЧС
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