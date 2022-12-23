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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Пожар на территории института легких сплавов в Москве потушен

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание на складе на территории Всероссийского института легких сплавов (ВИЛС) на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в пятницу.

"В 23:12 пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин возгорания.

Работу правоохранительных органов и специальных служб координирует и.о. Кунцевского межрайонного прокурора Николай Головач, сообщили в прокуратуре.

Ранее пожар возник на территории института легких сплавов на площади 100 кв. метров.

ОАО "Всероссийский институт лёгких сплавов" - российское предприятие по разработке новых технологий и производству изделий из специальных сплавов.

ВИЛС МЧС
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