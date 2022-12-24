Участники кластеров, которые занимаются импортозамещением, получат субсидии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ запускает льготный режим работы предприятий, которые занимаются импортозамещением в составе промышленных кластеров, постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера. Общая сумма субсидии на одного заявителя может составлять до 150 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте правительства.

"Данное решение позволит поддержать отечественных производителей материалов, комплектующих и компонентной базы, работающих в составе промышленных кластеров. Кроме того, оно обеспечит восстановление нарушенных кооперационных связей в промышленности и простимулирует переход предприятий на отечественную компонентную базу", - отмечается в сообщении.

"Работа идет по поручению президента России, которое он дал по итогам XXV Петербургского экономического форума в июне 2022 года. Выступая на форуме, глава государства озвучил задачи по выработке ключевых параметров льготного режима для промышленных кластеров", - сообщает сайт правительства.

Сейчас в России насчитывается более 50 промышленных кластеров, которые объединяют около 640 предприятий-участников. Действующие механизмы их поддержки предусматривают возможность субсидирования до 30% понесённых затрат на всех стадиях производства продукции - начиная с разработки конструкторской документации, промышленных прототипов, закупки оборудования и технологической оснастки и заканчивая освоением выпуска новой продукции и выходом на плановые показатели. Минпромторгом России ранее было поддержано 20 кластерных проектов на общую сумму 3,4 млрд рублей.