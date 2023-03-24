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На создание 27,5 тыс. гостиничных номеров выделят 5 млрд рублей в 2023 году

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2023 году выделит более 5 млрд рублей на субсидирование ставки по кредитам для инвесторов в строительство и реконструкцию отелей, в результате будут построены и реконструированы 27,5 тыс. номеров, сообщил премьер Михаил Мишустин.

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"В поездках по России туристы хотят останавливаться в комфортных, качественных и безопасных отелях по доступным ценам. Для этого поможем бизнесу построить и реконструировать 27,5 тысяч номеров в гостиницах не ниже 3*. На такие цели направим в текущем году свыше 5 млрд рублей в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - сказал он на заседании правительства.

По словам Мишустина, средства будут выделены на программу льготного кредитования инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, "чтобы сохранить низкую ставку для почти 90 проектов в 33 регионах страны".

"А это значит, что больше людей смогут отдохнуть в различных уголках страны в комфортных условиях", - сказал премьер.

Механизм господдержки инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры был запущен правительством в 2021 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Михаил Мишустин
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