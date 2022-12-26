Нефтегазовым компаниям могут компенсировать часть затрат на трудноизвлекаемые запасы

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ведомства обсуждают варианты частичной компенсации затрат нефтегазовым компаниям, работающим в рамках лицензии технологического полигона на активах, отнесенных к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ), сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

"Минприроды совместно с Минфином и Минэнерго обсуждаются механизмы частичной компенсации компаниям затрат на исследования и разработки в рамках технологических полигонов. Такие компенсации возможны при условии соблюдения инвестиционных обязательств по разработке технологий, снижению их себестоимости, масштабированию на залежах со схожими характеристиками, решению задач импортозамещения", - сказал представитель ведомства.

По его словам, компании-недропользователи представили предложения по отнесению нефтяных и газовых залежей со сложными геологическими характеристиками (низкая проницаемость, высокая вязкость нефти и др.) к видам трудноизвлекаемых запасов. На основании этих предложений Минприроды совместно с Роснедрами подготовлен проект единой классификации ТРИЗ.

"Классификация создается с целью систематизации отложений, залежей углеводородного сырья, разработка которых требует применения новых технологий для обеспечения их рентабельной добычи. На основе классификации планируется расширить виды ТРИЗ, установленные постановлением правительства № 1499 от 19.09.2020, для которых законом "О недрах" предусмотрена возможность создания технологических полигонов. Недропользователям это позволит получать лицензии на полигоны бесплатно с минимальными ежегодными платежами", - говорит представитель Минприроды.

По его словам, классификация заработает, когда будет подготовлена форма договора между государством и компаниями о предоставлении мер государственной поддержки при условии исполнения компаниями встречных обязательств по разработке новых технологий и их масштабированию.

Технологические полигоны для разработки ТРИЗ как новый вид лицензирования недр были введены весной 2021 года. Объекты для отработки технологий на ТРИЗ могут быть созданы на баженовской, абалакской, хадумской, доманиковской, ачимовской свитах и запасах сверхвязкой нефти.

Лицензии на создание таких технополигонов получили, в частности, "Газпром нефть" (две в ХМАО), "Роснефть" (две в Самарской области), "Ставропольнефтегаз" (пять в Ставропольском крае) и "Татнефть" (одну в Татарстане).