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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Прямое техприсоединение к магистральным сетям РФ могут запретить

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ предлагает запретить прямое технологическое присоединение к магистральным электросетям Федеральной сетевой компании (ФСК), сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующие предложения ведомства.

Согласно документу, с 2024 года потребители смогут делать это лишь через системообразующие территориальные сетевые организации (ТСО), чьи тарифы "в разы выше тарифа ФСК", отмечает издание.

Как пояснили газете в "Россетях", это должно "упорядочить взаимодействие с "опосредованными" потребителями ФСК в части эксплуатации магистральных сетей и обслуживания крупных потребителей". При этом новая норма не должна затронуть тех потребителей, которые уже обслуживаются ФСК.

Ведомство уже несколько лет работает над созданием так называемых системообразующих ТСО в регионах, которые бы консолидировали небольшие частные сети. Предполагалось, что в каждом регионе будет одна такая компания, в числе их задач будет определение и координация единых требований по оперативно-технологическому управлению объектами распредкомплекса, управление и аварийно-восстановительные работы в отношении объектов сетевого хозяйства, которые лишены статуса ТСО.

Как отмечает издание, Минэнерго надеялось на их появление в 2023 году, но механизм все еще обсуждается в рамках рабочей группы "по регуляторной гильотине".

Минэнерго РФ ФСК
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