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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Белоярская АЭС в феврале выведет в плановый ремонт четвертый энергоблок

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Белоярская АЭС (БАЭС, Свердловская область) в феврале 2023 года выведет энергоблок БН-800 (четвертый) в планово-предупредительный ремонт, сообщается в корпоративной газете предприятия "Быстрый нейтрон".

Установленный срок планово-предупредительного ремонта – 25 суток.

Уточняется, что будет проведена работа по замене выемной части 3ГЦН-2 (главный циркуляционный насос). Летом 2023 года аналогичные работы будут проведены на 1ГЦН-1.

Как сообщил заместитель главного инженера по безопасности и надежности Белоярской АЭС Валерий Шаманский во время пресс-конференции в Екатеринбурге во вторник, всего в 2023 году Белоярская АЭС планирует провести четыре плановых ремонта реакторов БН-600 (третьего) и БН-800.

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года, обеспечивает около 16% производства электроэнергии в Свердловской области. Первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся блоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

БАЭС Свердловская область
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