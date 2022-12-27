Госзаказчикам могут разрешить закупку софта в "электронных магазинах" до 50 млн руб.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает разрешить госзаказчикам закупать софт в так называемых "электронных магазинах" (или "закупка с полки" - ИФ) электронных торговых площадок (ЭТП), отобранных правительством РФ для проведения госзакупок. Соответствующий проект поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом вносятся изменения в 44-ФЗ, предусматривающие упрощение осуществления закупок, по результатам которых заключаются контракты, предусматривающие предоставление права использования программы для электронной вычислительной машины и базы данных", - говорится в пояснительной записке к законопроекту

Одна из основных поправок предусматривает, что госзаказчики смогут закупать у единственного поставщика (по процедуре "закупка с полки") программное обеспечение на сумму до 50 млн рублей вместо 3 млн рублей в настоящее время. При этом такие закупки софта на общую сумму до 200 млн рублей не будут учитываться в составе совокупного годового объема закупок (СГОЗ). Исходя из него определяется объем закупок, которые заказчик вправе осуществить с использованием "электронного магазина". В настоящее время для "закупок с полки" установлен лимит в 10% от СГОЗ, но и не более 50 млн рублей.

Еще одна поправка предусматривает, что госзаказчики смогут закупать софт не только по результатам конкурсов или аукционов, но и по результатам процедуры "запрос котировок".

"Срок проведения запроса котировок в электронной форме является самым коротким среди конкурентных способов определения поставщика", - отмечается в пояснительной записке.

То есть, как предполагается, включение ПО в перечень товаров, работ, услуг, которые госзаказчики могут закупать по результатам запроса котировок, позволит ускорить приобретение необходимого им софта - до 7 дней вместо 15-25 дней при использовании других процедур.

Как сообщалось, в конце 2019 года были приняты поправки к 44-ФЗ, которые позволили госзаказчикам закупать товары на сумму до 3 млн рублей по специальной электронной процедуре - "закупка с полки" или "электронный магазин". Формально она относится к закупкам у единственного поставщика. Однако, по оценкам экспертов, ее можно отнести к числу конкурентных закупок.

Схема работы "электронного магазина" предусматривает размещение поставщиками на ЭТП предварительного предложения о поставке того или иного товара (в соответствии с конкретной позицией каталога товаров, работ, услуг). Заказчик, в свою очередь, размещает извещение о закупке того или иного товара. При этом оператор ЭТП должен будет направить таким заказчикам соответствующие предложения поставщиков (не менее двух).

Параллельно продолжает действовать норма, позволяющая заказчикам осуществлять закупки малого объема (до 600 тыс. рублей) без проведения закупочной процедуры.

По оценке участников рынка госзакупок, "закупки с полки" ограниченно востребованы госзаказчиками из-за процедурных и регламентных ограничений (например, из-за требования об использовании только каталога товаров, работ, услуг для описания закупаемого товара).