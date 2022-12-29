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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

"Союзмультфильм" выпустит ответ "Гарри Поттеру" и мультфильм "Малуша" о варяге Эрике

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Киностудия "Союзмультфильм" планирует экранизировать две книги: "Малуша" Олега Роя и "Тайны Чароводья" Юлии Ивановой, сообщили в пресс-службе киностудии.

Создание мультфильма "Малуша" находится в стадии написания сценария. В центре сюжета - варяг Эрик, который оказывается на Руси, "встречает дитя земли Малушу, и после всех приключений понимает, что истинная сила - в добром сердце, а не в топоре", говорится в сообщении пресс-службы "Союзмультфильма".

Экранизация "Тайн Чароводья" - "это фактически наш ответ "Гарри Поттеру" и "Властелину колец", увлекательный и красивый мир с юными волшебницами Эльдой и Шани", сообщает студия. "Здесь также будет большое количество оригинальных персонажей и сюжетных линий", - сказали в пресс-службе.

Союзмультфильм
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