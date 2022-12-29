Президент подписал закон о пожизненном заключении за диверсии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за диверсионную деятельность вплоть до пожизненного лишения свободы. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии отягчающим обстоятельством.

Также он вводит уголовную ответственность за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение диверсий, вооружение или подготовку лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или пожизненным лишением свободы.

За те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения - в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей либо пожизненным лишением свободы.

За прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения диверсий, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих - в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

За пособничество в совершении диверсий вводится наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

За организацию совершения диверсии или руководство их совершением, а равно организацию финансирования диверсии - в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы.

За создание диверсионного сообщества, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся в целях осуществления диверсионной деятельности либо для подготовки или совершения диверсий либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии, а равно руководство таким диверсионным сообществом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или пожизненным лишением свободы.

Под пропагандой диверсии предлагается понимать распространение материалов или информации, направленных на формирование у лица убежденности в необходимости диверсионной деятельности.

Участие в диверсионном сообществе будет чревато лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Предусматривается также освобождение от уголовной ответственности, если лицо своевременно способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало или совершению которого содействовало.

Кроме того, возможно освобождение от уголовной ответственности того, кто добровольно вышел из диверсионного сообщества и сообщил о его существовании. При этом не может признаваться добровольным прекращение участия в диверсионном сообществе в момент или после задержания лица либо в момент или после начала производства в отношении его и заведомо для него следственных либо иных процессуальных действий.

Предусматривается также освобождение от уголовной ответственности, если лицо сообщило органам власти об обучении, которое проводится заведомо ради совершения диверсии, способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения.