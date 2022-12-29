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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин подписал закон о запрете информации о способах изготовления боеприпасов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственности за распространение информации о способах незаконного изготовления боеприпасов.

Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Закон относит к запрещенной информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию, в частности, предусматривается блокировка интернет-ресурсов, содержащих данную информацию.

Вместе с тем на распространение такой информации в художественных фильмах запрет не распространяется, сообщал первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

"Это не предмет ведения данного закона, потому что мы вносим изменения в законы об информации, информационных технологиях и защите информации и о средствах массовой информации, которые не регулируют художественные фильмы", - сказал Боярский ранее на пленарном заседании.

В соответствующих действующих законах предусмотрена административная ответственность за такие нарушения, к примеру, для юрлиц штраф составит до 1 млн рублей, отметил, комментируя ранее "Интерфаксу" проект закона соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

В целом авторами данного закона стали более 380 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Владимир Путин Госдума
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