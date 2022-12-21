Запрет распространять информацию о способах изготовления боеприпасов прошел III чтение

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем закон об ответственности за распространение информации о способах незаконного изготовления боеприпасов.

Законопроект № 254073-8 8 декабря внесли в парламент, под ним стоят подписи более чем 380 депутатов. В первом чтении он был одобрен 14 декабря.

Закон относит к запрещенной информацию о способах, методах незаконного изготовления боеприпасов к оружию и предусматривает блокировку сайтов с такой информацией.

Зампред думского комитета по информационной политике Сергей Боярский ранее говорил, что запрет не распространяется на художественные фильмы, а коснется законов об информации и СМИ, которые не регулируют кино.

За нарушение запрета закон вводит административные штрафы. К примеру, для юрлиц штраф может составить до 1 млн рублей, объяснял ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.