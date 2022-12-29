Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин подписал закон о блокировке банковских счетов диверсантов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон об "антиотмывочной" деятельности, согласно которым будут блокироваться счета граждан и организаций, если суд признает их причастными к диверсионной деятельности либо к ее финансированию.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, банковские счета компаний или граждан могут быть заблокированы, если они включены в формируемый Росфинмониторингом перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Подписанный закон устанавливает, что блокировка счетов также может коснуться граждан после вступления в законную силу приговора суда РФ о признании лица виновным по действующей ст. 281 УК РФ (диверсия), а также по планируемым к принятию новым статьям УК: ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ст. 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ст.281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

Согласно ст. 281 УК РФ, диверсия - это совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин разрешил связанным с СВО военным и другим силовикам не декларировать доходы

Путин подписал указ об обязанности агрегаторов такси делиться данными с ФСБ

Президент подписал закон о регулировании работы классифайдов

Президент подписал закон о регулировании работы классифайдов

"Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города" и "Лед 3" получили поддержку Фонда кино

"Бременские музыканты", "Волшебник Изумрудного города" и "Лед 3" получили поддержку Фонда кино

Президент подписал указ о выплатах в случае гибели командированных в новые регионы РФ

Путин подписал закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

Путин подписал закон о наказании за осквернение Георгиевской ленты

UnionPay ввела для россиян лимит на снятие наличных за рубежом

МС-21 с российскими двигателем и крылом получил одобрительные документы Росавиации

МС-21 с российскими двигателем и крылом получил одобрительные документы Росавиации

Лидеры РФ и КНР проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи

Лидеры РФ и КНР проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });