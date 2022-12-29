Путин подписал закон о блокировке банковских счетов диверсантов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон об "антиотмывочной" деятельности, согласно которым будут блокироваться счета граждан и организаций, если суд признает их причастными к диверсионной деятельности либо к ее финансированию.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно действующему законодательству, банковские счета компаний или граждан могут быть заблокированы, если они включены в формируемый Росфинмониторингом перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Подписанный закон устанавливает, что блокировка счетов также может коснуться граждан после вступления в законную силу приговора суда РФ о признании лица виновным по действующей ст. 281 УК РФ (диверсия), а также по планируемым к принятию новым статьям УК: ст. 281.1 (содействие диверсионной деятельности), ст. 281.2 (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности), ст.281.3 (организация диверсионного сообщества и участие в нем).

Согласно ст. 281 УК РФ, диверсия - это совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.