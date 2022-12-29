Путин вывел священные книги из-под действия закона о защите детей от вредной информации

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, который выводит из-под действия закона о защите детей от вредной информации Библию, Коран, Танах, Ганджур и литературные произведения школьной программы. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь из-под действия закона, требующего возрастной маркировки, выводятся произведения литературы, изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами.

Подписанный закон также дает Роскомнадзору при изучении информационной продукции на предмет безопасности подключать в качестве экспертов искусствоведов и культурологов.

"Я думаю, это даст нам возможность относить те или иные произведения литературы и искусства к тем, которые обладают безусловной художественной исторической ценностью, а значит, тоже по действующему закону не подпадают под маркировку", - комментировала эту законодательную инициативу глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.