Путин назвал отношения РФ и Китая образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Отношения России и Китая достойно выдерживают все испытания и являются образцом отношений между крупными державами в XXI веке, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться", - сказал он в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи в пятницу.

По его словам, отношения между двумя странами "представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке".

Путин также отметил, что Россия и Китай будут и дальше укреплять военное и военно-техническое сотрудничество.

"Особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая", - сказал российский лидер.