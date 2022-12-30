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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Си Цзиньпина ждут с государственным визитом в Москву весной 2023 года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Председателя КНР Си Цзиньпина весной 2023 года ждут с государственным визитом в Москве, сообщил президент РФ Владимир Путин.

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"В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся, не сомневаюсь, и мы найдём с вами возможность встретиться лично. Ждём вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждём вас весной следующего года с государственным визитом в Москву", - сказал Путин на переговорах с Си Цзиньпином, которые проходят в режиме видеосвязи.

По словам Путина, "это продемонстрирует всему миру прочные российско-китайские связи", "станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях".

Владимир Путин Си Цзиньпин
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