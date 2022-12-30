Правительство РФ предложило прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ представило президенту страны предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.
"Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу... предложение о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы", - говорится в постановлении правительства, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.