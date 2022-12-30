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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Правительство РФ предложило прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России

Правительство РФ предложило прекратить действие договоров Совета Европы в отношении России
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ представило президенту страны предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу... предложение о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы", - говорится в постановлении правительства, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

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