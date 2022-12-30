Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2021 году с 4,7% до 5,6%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 2021 году - до 5,6% с 4,7%, сохранив оценку снижения экономики в 2020 году на уровне 2,7%, следует из сообщения статслужбы.

"Росстат представляет третью оценку ВВП за 2021 год и пятую за 2020 год. ВВП за 2021 год составил 135 трлн 295,0 млрд руб., индекс физического объема относительно 2020 года - 105,6%, индекс-дефлятор - 119,0%. ВВП за 2020 год составил 107 трлн 658,2 млрд руб., индекс физического объема относительно 2019 года - 97,3%, индекс - дефлятор - 100,9%", - говорится в сообщении Росстата.

"Уточнение оценки ВВП за 2021 год основано на годовых итогах федеральных статистических наблюдений, данных годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности Федерального казначейства. При выполнении расчетов за 2020 и 2021 годы учтены итоги разработки годовых таблиц ресурсов и использования товаров и услуг за 2020 год, актуализированные данные отраслевой статистики и платежного баланса за эти годы", - отмечают в Росстате.

Первая оценка динамики ВВП за 2022 год будет опубликована Росстатом в середине февраля 2023 года.

Минэкономразвития ранее сообщило, что снижение ВВП РФ в ноябре 2022 года, по оценке министерства, составило 4,0% в годовом сравнении после падения на 4,5% в октябре. Снижение ВВП РФ за январь-ноябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2,1%.

Президент Владимир Путин в середине декабря заявил, что в 2022 году спад ВВП РФ может оказаться меньше ранее сделанных правительством прогнозов и составить примерно 2,5%.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы ЦБ (от октября) по динамике экономики РФ на 2022-2025 годы предполагают снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря заявила, что спад ВВП РФ в 2022 году может оказаться вблизи 3% и даже меньше 3% - в зависимости от динамики показателя в ноябре и декабре.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по динамике ВВП в 2022 году предполагает спад на 2,7%, в 2023 году экономисты ожидают снижение на 2,2%.