Минпромторг ждет стабильных цен на автомобили в России в 2023 году

"По мере насыщения рынка и увеличения конкуренции между автопроизводителями прогнозируется стабильный уровень цен в 2023 году", - сообщила пресс-служба министерства.

Скачок цен на автомобили фиксировался весной после начала военной операции на территории Украины и прекращения рядом иностранных автоконцернов производства и поставок для местного рынка. Начиная с апреля, уровень цен стабилизировался и несколько снижался, напомнили в Минпромторге. В частности, по модельному ряду "КАМАЗ" снижение стоимости машин с весны по осень составило 7-15%, "ГАЗ" - 10-18%.

По данным Росстата свидетельствуют, что цены на российские легковые автомобили в стране за год взлетели почти на 30%, на локально собранные и импортированные иномарки - почти на 40%.

Президент Владимир Путин в середине ноября поручал правительству обеспечить контроль за формированием цен на легковые машины "в целях недопущения их необоснованного повышения". Для этого правительство к весне должно разработать некий показатель, "характеризующий увеличение такой доступности в 2023 году по сравнению с 2022 годом и рассчитываемый ежеквартально".

По мнению аналитика Владимира Беспалова, завышенные цены на автомобили могут скорректироваться не ранее чем через год.

"Пока предложение остается ограниченным, веских причин ожидать существенного снижения цен нет. Недавнее ослабление рубля также будет сдерживать их снижение. Некая нормализация, при условии расширения предложения и локализации, на мой взгляд, может произойти в 2024 году. Доступность автомобилей также можно повысить за счёт субсидий. Но я был бы осторожен в вопросе субсидирования спроса. Поддержку сейчас лучше направить на решение долгосрочных вопросов - создание технологий, компонентной базы", - отмечает эксперт.

Динамика изменения потребительских цен на легковые автомобили в России в 2022 году.*

Автомобили на 10.01 на 18.02 на 4.03 на 1.04 на 28.12 Российские +2,3% +2,27% +11,94% +20,87% +29,65% Иномарки +1,15% +3,01% +12,19% +30,37% +39,12%

* - данные публикаций Росстата об индексе потребительских цен