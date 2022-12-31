Работа Керченской переправы остановлена из-за тумана - МЧС
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа приостановила работу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает главное управление МЧС по Крыму в субботу.
"По информации Керченского морского порта в связи с погодными условиями (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в пресс-релизе.
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы