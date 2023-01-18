Восстановлена работа Керченской паромной переправы
Она прерывалась ночью из-за плохой погоды
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа утром в среду возобновила работу, прерванную около полуночи из-за плохой погоды, сообщило крымское управление МЧС.
Движение паромов возобновилось к 5:30 18 января.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.