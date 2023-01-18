Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Восстановлена работа Керченской паромной переправы

Она прерывалась ночью из-за плохой погоды

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа утром в среду возобновила работу, прерванную около полуночи из-за плохой погоды, сообщило крымское управление МЧС.

Движение паромов возобновилось к 5:30 18 января.

В Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

Крым МЧС Керченская переправа Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

У православных наступил крещенский сочельник

У православных наступил крещенский сочельник

Что произошло за день: вторник, 17 января

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ

Вильфанд назвал в целом благоприятной ситуацию на озимых полях РФ

Турчак отметил необходимость создания условий для возвращения уехавших россиян

Путин внес в Думу проект о прекращении действия в отношении РФ договоров Совета Европы

Два стратегических ракетоносца Ту-160 провели патрулирование Северного Ледовитого океана

Кассационный суд оставил в силе приговор осужденному на 15 лет историку Дмитриеву

В РСТ опасаются, что инструкторы-проводники не успеют пройти аттестацию до июля

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев

Компании РФ смогут принимать решения без "недружественных" совладельцев

Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

Российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });