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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Расширен перечень налоговых льгот для резидентов САР

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Резиденты российских специальных административных районов (САР), имеющие статус международной холдинговой компании (МХК), получили право претендовать на новые налоговые льготы.

С 1 января вступил в силу ряд положений закона 66-ФЗ от 26 марта 2022 года, расширяющих список налоговых льгот для резидентов спецрайонов на острове Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде.

Пониженными ставками с начала 2023 года до 1 января 2036 смогут воспользоваться как публичные, так и непубличные МХК.

Устанавливаются пониженные ставки по налогу на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным. Воспользоваться льготами можно будет при одновременном соблюдении ряда условий: доля доходов от пассивной деятельности - выше 90%, доля расходов в России - более 70% от общих затрат, управление МХК ведется из РФ, в штате - не менее 15 сотрудников, проживающих в субъекте РФ, где расположена МХК, и ряд других требований.

Россия налоги ставки САР
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