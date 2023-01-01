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В России с 1 января увеличится размер прожиточного минимума, МРОТ и пенсии

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России с начала текущего года на 4,8 % проиндексируют страховые пенсии для неработающих пенсионеров, на 3,3% повысят прожиточный минимум и на 6,3% увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщила пресс-служба министерства труда и соцзащиты.

Глава ведомства Антон Котяков заявил, что "ежегодно индексация пенсий, прожиточного минимума и МРОТ проводится с 1 января, но в условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести поэтапное повышение основных социальных выплат".

"С 1 июня 2022 года пенсии, прожиточный минимум и МРОТ были увеличены на 10%. В условиях роста цен это позволило оперативно поддержать доходы граждан. С 1 января 2023 года - второй этап увеличения этих выплат. В целом по итогам двух этапов - пенсии, прожиточный минимум и МРОТ выросли выше уровня фактический годовой инфляции", - отметил министр, его слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с учетом повышения с 1 января 2023 года составит 21 864 рублей, прожиточный минимум на душу населения вырастет до 14 375 рублей. Для трудоспособного населения он составит 15 669 рублей, для пенсионеров - 12 363 рубля, для детей - 13 944 рубля. МРОТ с 1 января 2023 года увеличится до 16 242 руб.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что в 2023 году в России продолжится реализация программ по поддержке занятости, которые работали в 2022 году. Воспользоваться дополнительной помощью смогут более 370 тыс. соискателей и работников.

Россия МРОТ Пенсия
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