Керченская паромная переправа возобновила работу

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Работа Керченской паромной переправы возобновлена в воскресенье после остановки из-за погодных условий, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По состоянию на 09:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе.

Керченская переправа приостановила работу в субботу из-за тумана.

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.