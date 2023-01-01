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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

МВД России не зафиксировало происшествий в новогоднюю ночь

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России обеспечили безопасность и общественный порядок в новогоднюю ночь, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"В праздничных мероприятиях приняли участие свыше 1,6 миллиона человек. В результате принятых мер нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не допущено", - сказала Волк журналистам в воскресенье.

По словам Волк, в новогоднюю ночь дежурили более 66 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также сотрудники Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур.

Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий, подчеркнула представитель МВД.

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