Участки федеральных автодорог перекрыты в Башкирии из-за непогоды

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Временное ограничение движения введено на участке федеральной автотрассы Р 240 "Уфа-Оренбург" из-за низовой метели и обильного снегопада, сообщил в понедельник главный госинспектор республики Владимир Севастьянов.

"Сегодня, 2 января, с 10:40 местного времени в связи с неблагоприятными погодными условиями: низовая метель, обильный снегопад, ухудшение видимости введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке Уфа-Оренбург с 27 (н.п. Булгаково) по 112 км федеральной трассы Р240 "Уфа-Оренбург", - написал он в своем телеграмм-канале.

Ориентировочно ограничение движения введено до 16:00 понедельника. При этом "время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий", уточнил Севастьянов.

В свою очередь, пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила, что до 16:00 местного времени ограничено движение автотранспорта на участке дороги федерального значения М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск. Причина - сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.