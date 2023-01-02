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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

В Башкирии сняли введенные из-за метели ограничения на участках федеральных автотрасс

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Временное ограничение движения автотранспорта на участках автодорог Р-240 "Уфа-Оренбург" и М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, введенное в Башкирии в понедельник, отменено.

"Ограничения движения на ФАД М-5 и Р-240 сняты", - говорится в сообщении ГУ МЧС по республике.

Ограничения были введены утром из-за низовой метели и обильного снегопада.

По данным оперативных служб, в настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости действуют ограничения движения для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов, маршрутных такси на участках автомобильных дорог регионального значения Бураево - Старобалтачево - Куеда и Уфа - Инзер - Белорецк.

Башкирия
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